Mãe e filhas de 8 e 10 anos morrem em acidente grave na BR-343

Um acidente grave deixou quatro vítimas fatais na noite deste domingo (17), na BR-343, no município de Amarante, a 161 km de Teresina. Uma mãe e suas duas filhas vieram a óbito ainda no local do acidente, além do condutor de um dos carros envolvidos na colisão.

Feriado teve cinco acidentes por dia nas rodovias piauienses, diz PRF

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu após um condutor de 37 anos perder o controle do veículo, um Sandero Stepway, vindo a colidir na lateral de uma Montana, conduzida por um homem de 43 anos. Após a primeira colisão, o carro se chocou frontalmente com um Siena Fire.

Acidente grave deixou quatro pessoas mortas. (Foto: Reprodução)

O Siena transportava uma mulher de 45 anos e duas meninas, uma oito e outra de 10 anos, as três tiveram morte imediata. O condutor de 37 anos também veio a óbito. Apenas o motorista do veículo Montana saiu ileso.

Segundo informações preliminares, o motorista que sobreviveu ao acidente era marido e pai das vítimas. A família seguia com destino a Floriano em dois carros.

O acidente causou interdição parcial da via, porém o trânsito já flui de maneira normal. Equipe de Policiais Rodoviários Federais ainda estão no local do acidente dando prosseguimento à ocorrência.

Nathalia Amaral