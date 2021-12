Litoral: Em meio à onda de crimes, PM troca comando do 2º BPM e da Ciptur

Para tentar conter a criminalidade no litoral do Piauí, a Polícia Militar do Piauí determinou a troca do Comando do 2º BPM, sediado na cidade de Parnaíba. A solenidade ocorreu na manhã desta a segunda-feira (13), com a presença do comandante da Polícia Militar do Piauí, coronel Lindomar Castilho.



O litoral do Piauí tem enfrentado uma onda de crimes e, principalmente, dehomicídios nos últimos meses. Somente neste final de semana, cinco pessoas foram assassinadas na região, que engloba as cidades de Parnaíba, Luís Correia,Cajueiro da Praia e Ilha Grande.

Nesta segunda, o tenente coronel Antônio Pacífico passou o comando para o tambémtenente coronel Erisvaldo Viana, que esteve à frente de operações do Comando de Policiamento do Litoral e Meio Norte e já passou pelo Comando do 12º Batalhão, em Piripiri.

Além do 2º BPM, a Companhia de Policiamento Turístico (Ciptur), sediada em Luís Correia, também tem um novo comandante a partir de hoje. O major Wilton José da Silva Sousa assumiu o comando no lugar do major Danilo Palhano. O novo comandante anteriormente ocupava o posto de subcomandante do Batalhão de Rondas Ostensivas de Natureza Especial (BPRONE).

