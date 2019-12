Líder comunitário é morto a tiros na zona sul de Teresina

O líder comunitário Paulo Sérgio Vieira da Silva, de 48 anos, foi morto a tiros na noite deste sábado na Avenida Celso Pinheiro, região do bairro Cristo Rei, zona sul de Teresina.



De acordo com informações do Departamento de Homicídios em Proteção à Pessoa (DHPP), a vítima pilotava uma motocicleta e foi surpreendida por elementos que estavam em um veículo, que efetuaram pelo menos cinco disparos.

O homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi recolhido momentos depois pelo Instituto de Medicina Legal.

Paulo Sérgio foi alvejado com pelo menos cinco disparos (Foto: Divulgação/Redes Sociais)

Paulo Sérgio era o presidente da associação de moradores do residencial Terra Prometida, uma invasão localizada nos arredores do bairro Cristo Rei, zona sul. Nas redes sociais, moradores da região lamentaram o homicídio e levantaram suspeitas de execução.

O deputado estadual Franzé Silva(PT) também utilizou as redes sociais para lamentar o ocorrido e cobrar maior celeridade na apuração dos fatos.

“Era um homem sério, honrado e uma liderança comunitária respeitada na região. Neste momento de dor, me solidarizo com a família e informo que já solicitei a apuração do caso para autoridades como o Secretário de Segurança, Fábio Abreu, e o Delegado Geral, Lucy Keiko”, escreveu o deputado.



Natanael Souza