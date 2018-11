Laudo descarta insanidade de acusado de matar esposa a facadas

Após ser internado no Hospital Areolino de Abreu, o mecânico Raimundo Neto Pereira, acusado de matar a própria esposa com 26 facadas, foi considerado imputável e deverá responder perante à Justiça pela acusação de feminicídio. A perícia médica realizada por dois médicos psiquiatras atestou a sanidade mental do mecânico, que confessou ter matado a esposa Selena Veras Roque com quem tinha uma filha de sete anos.



A professora Selene Veras Roque foi assassinada com 26 facadas. (Foto: Reprodução)

Em audiência de julgamento e instrução ocorrida no dia 27 de julho deste ano, a defesa do réu alegou que Raimundo Neto Pereira sofria de problemas mentais quando teria assassinado a esposa, por isso não poderia responder criminalmente pelo feminicídio. No entanto, o laudo médico comprovou que o mecânico tinha plena capacidade de entendimento dos seus atos quando cometeu o crime. De acordo com os médicos, o acusado agiu “sob o domínio de uma violenta emoção”.

Com o documento, o juiz da Comarca de Luís Correia, Willmann Izac Ramos Santos, determinou a retomada do processo para sentenciar se o acusado irá ou não ao Tribunal do Júri. O processo de instrução estava suspenso aguardando o resultado do laudo pericial. O juiz aguarda ainda o parecer do Ministério Público sobre o pedido de concessão de liberdade provisória impetrado pela defesa.

Entenda

Raimundo Neto Pereira é acusado de matar Selene Veras Roque dentro da residência do casal, no povoado Brejinho, na cidade de Luís Correia, no dia 3 de junho deste ano. A vítima era diretora da Unidade Escolar Rita Miranda e bastante conhecida na região. Após desferir 26 facadas na professora, o acusado teria se evadido do local do crime com a ajuda de um cunhado e um amigo.

Quatro dias depois, o acusado se entregou na Delegacia de Polícia Civil do município. Durante depoimento, Raimundo Neto confessou o crime e relatou que não aceitava a separação. O casal tinha uma filha de sete anos que não estava em casa no momento do crime.

Nathalia Amaral