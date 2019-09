Laudo da PRF diz que médico excedeu limite de velocidade

A Polícia Rodoviária Federal liberou hoje (27) o laudo sobre o acidente envolvendo o médico otorrinolaringologista, Tovar Vicente Luz, ocorrido na BR-343 no trecho da saída de Teresina em direção a Altos, no último dia 10 de setembro.

Segundo o laudo, o carro da vítima desenvolvia uma velocidade acima da permitida na via, o que fica caracterizado pelos danos provados em seu veículo. No momento do acidente, o médico estava utilizando o cinto de segurança e não há traços de álcool no organismo da vítima.

Segundo relatos das testemunhas, o veículo do médico deslocou-se repetidas vezes para a contramão. O caminhão com o qual o veículo da vítima se chocou estava dentro da velocidade permitida para a via, conforme foi possível verificar no tacógrafo do caminhão.



O laudo não é conclusivo quanto as causas que teriam levado o veículo do médico a sair da sua via e se chocar com o caminhão.