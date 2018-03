O ator Darlan Cunha, de 29 anos, foi preso por volta das 14h desta sexta-feira, no Morro da Babilônia, no Leme, por agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) local. Eles abordaram o artista quando faziam patrulhamento na comunidade. Ao verificar possíveis pendências judiciais em seu nome no Portal da Segurança, os policiais encontraram um mandado de prisão contra Darlan por lesão corporal e violência doméstica. A prisão foi registrada na 12ª DP (Copacabana).

Darlan Cunha interpretou Laranjinha no filme Cidade dos Homens. (Foto: Reprodução/TV Globo)

Darlan ficou famoso ainda criança, por interpretar o personagem Laranjinha na série "Cidade dos homens", que foi ao ar de 2002 a 2005 na TV Globo e deu origem a um filme com o mesmo nome, lançado em 2007. No cinema, ele atuou ainda nas produções "Cidade de Deus" (2002), de Fernando Meirelles, e "Meu tio matou um cara" (2004), de Jorge Furtado. O ator participou também de novelas da Globo, como "Sete pecados" e "Caminho das Índias".

Esta não é a primeira vez em que Darlan tem problemas com a polícia. Em 2013, sua então namorada procurou a 15ª DP (Gávea) para denunciar o ator, relatando que ele a agrediu e a trancou em seu apartamento, no Vidigal. Uma foto da adolescente com um hematoma no olho esquedo circulou pela internet. Em seguida, porém, ela própria teria retirado a queixa.

