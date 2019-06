Justiça nega liberdade a pai acusado de jogar o filho no chão e matá-lo

O juiz Carlos Marcello Sales Campos, titular da Vara Única da Comarca de Gilbués, negou o habeas corpus e manteve a prisão preventiva de Joaquim Veleda Neto, 20 anos, acusado de matar o próprio filho de um ano e seis meses após arremessa-lo contra o chão. O crime aconteceu na cidade de Santa Filomena no dia 17 de março deste ano e, na ocasião, o acusado afirmou à polícia que estava descontrolado após brigar com a mulher e acabou descontando no filho.



A defesa de Joaquim entrou com o pedido de concessão de liberdade provisória alegando ausências, nos autos, de requisitos da prisão preventiva. No entanto, o juiz Marcello Sales destacou a consistência da denúncia oferecida pelo Ministério Público contra Joaquim, afirmando que “o acusado agiu com intenção de matar, por motivo torpe e de maneira inesperada, ergueu o próprio filho e o arremessou ao solo, causando-lhe lesões corporais graves, as quais foram causa eficiente de sua morte”.

Ainda segundo o magistrado, a conduta narrada na denúncia e corroborada pelos militares que efetuaram a prisão de Joaquim revela a gravidade do ato praticado por ele contra o filho. Carlos Marcello conclui que a prisão preventiva de Joaquim é necessária para a manutenção da garantia da ordem pública, considerando a gravidade do crime do qual ele é acusado, também, o risco de repetição da violência doméstica por ele praticada.

A decisão de manter a prisão preventiva de Joaquim foi tomada por unanimidade pelos membros da 2ª Câmara Especializada Criminal do Tribunal de Justiça do Estado. Joaquim permanecerá preso e responderá o processo recluso ao sistema penitenciário.

Maria Clara Estrêla