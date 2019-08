Justiça aceita denúncia e homem vira réu por tentativa de feminicídio

O juiz da 1ª Vara da Comarca de Floriano, Noé Pacheco de Carvalho, aceitou a denúncia do Ministério Público contra Alexandre de Matos Ozório, acusado de tentar assassinar a ex-mulher a tiros no município de Floriano, no último dia 22 de junho. Na ocasião, a vítima foi baleada no peito, na mão e na boca pelo ex-companheiro.



Na decisão, o magistrado pontuou que existem provas que corroboram a ocorrência do delito e indícios suficientes de autoria, estando o crime devidamente capitulado na inicial. Com isso, o acusado passa, então, a ser réu por tentativa de feminicídio, crime definido pela legislação brasileira como o assassinato de mulheres por violência de gênero, caracterizado pelo ódio e repulsa às mulheres.

Na época do crime, a vítima, identificada como Jeovane Sousa de Oliveira, foi encontrada gravemente ferida por policiais militares em sua residência. Segundo informações da PM, a equipe foi acionada por populares, que ouviram os disparos, mas ao chegar ao local, o autor do crime já havia se evadido.

Jeovane foi atingida por seis disparos de arma de fogo. (Foto: Arquivo Pessoal)

Em depoimento à Polícia, familiares da vítima revelaram que o acusado possuía um comportamento agressivo com a vítima durante o relacionamento e, após o término, vinha perseguindo e ameaçando a ex-mulher. Amedrontada, a mulher já havia registrado um boletim de ocorrência e pedido uma medida protetiva contra o ex-marido.

Jeovane foi encaminhada em estado grave para o Hospital Regional Tibério Nunes, mas conseguiu sobreviver aos ferimentos. O acusado foi capturado e colocado à disposição da Justiça.



Nathalia Amaral