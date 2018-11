Juiz determina que o acusado de matar Aretha seja internado no Areolino

O juiz Antônio Reis de Jesus Nolêto, titular da 1ª Vara do Tribunal Popular do Júri de Teresina, determinou a internação, no Hospital Areolino de Abreu, de Paulo Alves dos Santos Neto, acusado de matar a cabelereira Aretha Dantas Claro. O crime aconteceu no dia 16 de maio deste ano e o acusado foi preso um dia depois, no dia 17, e confessou a autoria do crime.



A decisão da Justiça acata um pedido de atestado de insanidade mental e de internação psiquiátrica provisória impetrado pela defesa de Paulo Neto. Junto com a petição, foi requerida também a revogação da prisão preventiva do acusado, mas o mesmo foi negado pelo juiz Antônio Nolêto. E sua decisão, o magistrado destacou que a custódia do acusado se faz necessária para garantia da ordem pública e da instrução criminal, de modo a assegurar a aplicação da lei penal e um caso de delito grave.



Paulo Alves dos Santos Neto está preso na Casa de Custódia (Foto: Arquivo Pessoal)

Além de ter desferido 28 facadas em Aretha, ele ainda teria aberto a porta do carro e jogado a vítima no asfalto, passando com o veículo sobre suas pernas. À época da prisão, o coordenador da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, delegado Francisco Baretta, e a coordenadora do Núcleo de Feminicídio, delegada Luana Alves, destacaram que o Paulo Neto se manteve frio e sem aparentar sinais de arrependimento ao detalhar como matou Aretha.



Com relação à internação de Paulo no Hospital Areolino de Abreu, ela será feita para realização de exame de higidez mental, o que não significa que o acusado terá necessariamente que permanecer no hospital após sua conclusão. Dependendo do resultado, Paulo pode continuar detido na Casa de Custódia, onde se encontra atualmente, indo ao Areolino de Abreu apenas para as consultas durante o tratamento.

Maria Clara Estrêla