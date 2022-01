Jovens são detidos por roubo de celulares em Teresina; um é menor de idade

Quatro jovens foram detidos acusados de roubos de celulares em Teresina, na tarde desta segunda-feira (17). Dentre eles, um menor de idade.

De acordo com o Sargento Luzenildo, do Esquadrão de Polícia Militar Montada, os rapazes estavam próximos à BR-343 em um carro, quando a equipe avistou um deles com tornozeleira eletrônica, indicando que já havia passagem pela polícia. “Nós paramos para realizar buscas dentro do veículo e encontramos seis celulares”, afirma.



(Foto: Jailson Soares/ODIA)

Durante a abordagem, um dos suspeitos afirmou que os produtos eram frutos de roubo e que pretendiam vendê-los no Shopping da Cidade. “Eles afirmaram que compraram os celulares por R$800 e que pretendiam vendê-los”, destaca o sargento.



Os quatro rapazes são do bairro Dirceu 2 e foram encaminhados à Central de Flagrantes.



