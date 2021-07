Jovem trans de 22 anos é morta a tiros em Piripiri

Uma jovem trans de 22 anos, identificada apenas como Maria Eduarda (Madu) foi morta a tiros na noite desta quinta-feira (24), no Conjunto Parque Recreio, no município de Piripiri, localizado a 164 km de Teresina, na região Norte do Estado.



Segundo a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, o crime aconteceu por volta das 20h30. A vítima andava em uma rua próxima à casa de familiares quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram e efetuaram diversos disparos contra Maria Eduarda. A jovem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

(Foto: Reprodução/redes sociais)

A jovem não tinha envolvimento com o crime e a motivação do crime ainda é desconhecida. Populares que estavam no local contam que, na verdade, Maria Eduarda não seria o alvo da execução, e que a vítima teria tentado salvar seu irmão dos disparos.

A Polícia Militar chegou a fazer diligências na região, mas nenhum suspeito foi localizado. O crime está sendo investigado pela Polícia Civil.

Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte prematura e trágica da jovem.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!