Um jovem de 15 anos teve o crânio parcialmente esmagado após ser violentamente agredido dentro da sala de aula na Unidade Escolar Urbano de Sousa Martins, no município de Timon, localizado na região metropolitana de Teresina. Segundo informações da família da vítima, o crime aconteceu na última sexta-feira (24).



De acordo com o relato de Michele Santos, tia do adolescente, a vítima estava assistindo aula quando outro estudante começou a insultá-lo com palavras de baixo calão. “A professora estava dentro da sala quando ele começou a xingar meu sobrinho. Ele só disse para não xingar a mãe dele, e quando virou as costas esse outro rapaz começou a agredir ele com socos e chutes”, conta a tia.

Segundo ela, a agressão durou vários minutos e foi interrompida por um dos funcionários.. “Ele viu que o agressor ia matá-lo, e só assim separou os dois. A professora saiu correndo da sala de aula e a diretora mandou todos os alunos da classe irem embora”, diz.

Jovem sofre esmagamento de crânio após ser agredido dentro de escola. (Foto: Reprodução/Google)



Após as agressões, a vítima teria permanecido dentro da escola esperando pelo irmão por mais três horas, sem receber atendimento médico, e só foi liberada às 17h20, horário em que as aulas acabaram. "Ele ficou esperando o irmão porque tinha medo de sair da escola e ser agredido de novo", afirma. Ao chegar em casa, o adolescente relatou para os pais o ocorrido e se queixou de dores muito fortes na cabeça. “Quando chegou em casa ele começou a gritar que a cabeça estava doendo muito, desmaiou e até agora não acordou mais”, relata.

O jovem foi encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento de Timon, onde recebeu os primeiros socorros, e depois foi transferido em estado gravíssimo para o Hospital de Urgências de Teresina. A vítima está internada na UTI e permanece em coma induzido. Segundo o HUT, o jovem passou por duas cirurgias no crânio devido ao traumatismo craniano.

A família denuncia negligência por parte da escola e registrou um boletim de ocorrência na Central de Flagrantes de Timon no mesmo dia do crime. “Nós esperamos que a Justiça seja feita. A direção não fez nada, só falou para ele lavar a cabeça no bebedouro. Essa escola já teve vários casos de agressões”, denuncia a tia do adolescente agredido.

Contraponto

A reportagem do O DIA entrou em contato com a Prefeitura de Timon que lamentou o ocorrido. De acordo com a Prefeitura, os alunos envolvidos possuem uma boa conduta escolar e, durante o conflito, foram contidos pela professora que, mesmo gestante, conseguiu intervir. "O aluno agredido não apresentou sinais físicos de ferimentos, hematomas ou sangramentos e recusou ir para casa, a fim de aguardar a saída do irmão que também estuda na unidade. As imagens das câmeras de segurança do local estão sendo analisadas e mostram que o aluno saiu normalmente da escola", informou em nota.

Confira a nota na íntegra:

NOTA DE ESCLARECIMENTO

A Prefeitura Municipal de Timon lamenta o fato ocorrido na última sexta-feira entre dois alunos da Unidade Municipal Urbano de Sousa Martins e esclarece que está apurando o caso. Os alunos envolvidos possuem uma boa conduta escolar e, durante o conflito, foram contidos pela professora que, mesmo gestante, conseguiu intervir. Após o conflito, os alunos foram ouvidos pela direção. O aluno agredido não apresentou sinais físicos de ferimentos, hematomas ou sangramentos e recusou ir para casa, a fim de aguardar a saída do irmão que também estuda na unidade. As imagens das câmeras de segurança do local estão sendo analisadas e mostram que o aluno saiu normalmente da escola.

O adolescente encontra-se internado no Hospital de Urgência de Teresina e, desde o ocorrido, tem sido acompanhado pela Secretaria Municipal de Saúde, através da diretora do CAISM, Maria José Torres, que auxilia a família do aluno com transporte e toda a assistência necessária no HUT. Assim como o Núcleo de Apoio ao Educando (NAE), que conta com uma equipe multidisciplinar, formada por pedagogos, assistente social e psicólogo.

Tendo em vista a gravidade do assunto, a secretária municipal de Educação, Dinair Veloso, pediu apoio ao Ministério Público para que o mesmo possa ajudar no acompanhamento do caso.

Reforçamos ainda que as escolas de Timon desenvolvem projetos de promoção à paz, com iniciativas que pretendem promover a disciplina necessária para um bom funcionamento do ambiente escolar e que o órgão não busca culpados neste momento e, sim, a boa recuperação do adolescente.

Nathalia Amaral