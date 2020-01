Jovem morre durante troca de tiros na zona Norte de Teresina

Um jovem identificado como Jefferson Silva Carvalho, de 25 anos, conhecido como Corró, foi baleado e morreu durante uma tentativa de assalto no bairro Vila Operária, zona Norte de Teresina. O caso aconteceu na sexta-feira (10), no cruzamento da Rua Sergipe com a Avenida Santos Dumont.



Segundo informações da Polícia Militar, outro homem que não teve a identidade revelada, que estava com Jefferson no momento do crime, foi baleado e preso por porte ilegal de arma de fogo.

O comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar, tenente César, informou que dupla teria tentado praticar um assalto, mas a vítima possivelmente acabou reagindo. Houve troca de tiros e o autor dos disparos ainda não foi identificado.

A PM informou ainda que uma equipe da Guarda Municipal prendeu o homem que estava Jefferson, que após o crime fugiu em uma motocicleta. Ele foi encaminhado à Central de Flagrantes para os procedimentos cabíveis em lei.

Jefferson Silva Carvalho chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia