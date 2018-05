Jovem morre após ser baleado em show do Aviões do Forró em Parnaíba

Um jovem identificado como Joelson Pereira dos Santos, de 19 anos, foi atingido por um disparo de arma de fogo de calibre não informado durante um show da banda Aviões do Forró, que aconteceu na noite deste sábado (19) no estádio Petrônio Portela em Parnaíba, litoral do Piauí.

Após ser atingido pelo disparo na região do tórax-abdominal esquerdo, o jovem foi socorrido e encaminhado ao Hospital Dirceu Arcoverde em Parnaíba, onde passou recebeu atendimento médico, mas morreu durante uma cirurgia às 4h da madrugada deste domingo (20).

Segundo informações de um portal de notícias local, a vítima possuía uma tatuagem de uma pistola ponto 40 na barriga. Joelson era residente no bairro Santa Luzia em Parnaíba.

Até o momento não há informações sobre o que teria motivado o homicídio. A Polícia de Parnaíba ainda não tem pistas sobre a localização do atirador.

Nathalia Amaral, com informações do portal do Catita.