Jovem morre ao bater o carro em caçamba de lixo no bairro Promorar

Um jovem de 24 anos, identificado como José Renato Soares, morreu por volta das cinco horas da manhã deste domingo (07), após bater o veículo que conduzia com uma caçamba de lixo na avenida principal do bairro Promorar, a avenida Ulisses Guimarães. Policiais da Companhia Independente de Policiamento de Trânsito (Ciptran) estiveram no local e, segundo a perícia, Renato teria perdido o controle do veículo.



“A colisão foi frontal e tão forte que ele morreu no local. Quando chegamos, ele já estava sem vida. A parte da frente do carro ficou bem destruída, mas ainda não sabemos dizer se ele estava com excesso de velocidade ou infringindo alguma lei. A princípio, parece ter sido não havia nenhuma irregularidade na condução do veículo”, foi o que informou o subtenente Armando, que esteve com a guarnição no local.



Foto: Divulgação/PM-PI

Ainda segundo a polícia, José Renato foi o único envolvido no acidente, já que só havia ele no veículo no momento. O Ford Ká preto que ele conduzia tinha a identificação de uma loja de informática. Uma equipe do Instituto Médico Legal já esteve no local para perícia e remoção do corpo.

Este já o segundo acidente de trânsito considerado grave neste fim de semana em Teresina. Na noite da última sexta (05), um veículo modelo Fiat Palio colidiu com uma motocicleta, perdeu o controle e invadiu uma lanchonete nos cruzamentos da Rua Sergipe com Tamandaré, no bairro Pirajá, zona Norte da Capital. O acidente deixou três pessoas gravemente feridas, sendo que duas delas eram mãe e filha e tiveram membros decepados, devido ao impacto da colisão.

Maria Clara Estrêla