Jovem é suspeito de matar o próprio tio a golpes de machado no Piauí

Um homem identificado Afonso César de Sousa Feitosa, 56 anos, pode ter sido assassinado pelo próprio sobrinho, um jovem identificado como Pedro Henrique de Sousa Feitosa Pereira, no município de Passagem Franca, na região do médio Parnaíba. O suspeito investigado pela polícia está desaparecido da cidade.

O Portal O Dia apurou que um corpo foi localizado em uma comunidade rural na última terça-feira (18), mas a confirmação que se tratava mesmo de Afonso César só aconteceu nesta segunda-feira (24). A perícia indicou que o homem foi morto com vários golpes de machado e traumatismo craniano apontado como a causa da morte.

Afonso César de Sousa Feitosa (Foto: Reprodução / Facebook )

A polícia acredita que a vítima foi morta pelo próprio sobrinho, que morava com o tio. Um machado com manchas de sangue foi encontrado em um dos cômodos da casa. O suspeito foi visto por testemunhas abastecendo o carro do homem em posto de gasolina. O veículo já chegou a ser visto na cidade de Timon/MA.

A investigação indica que o jovem, que é usuário de drogas, assassinou o tio para ficar com o dinheiro da vítima. Após o crime, Pedro Henrique teria fugido com uma adolescente de 13 anos com quem mantém um relacionamento amoroso.

