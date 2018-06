Jovem é preso suspeito de estuprar a prima de 4 anos em Tanque do Piauí

Um jovem identificado como Josaias da Silva Araújo, de 23 anos, foi preso nesta terça-feira (19) por equipes da Delegacia de Elesbão Veloso, suspeito de ter estuprado a própria prima de apenas 4 anos de idade. O crime aconteceu no mês de março, na cidade de Tanque do Piauí, localizada a cerca de 222 km de Teresina.



Segundo informações do titular da Delegacia de Elesbão Veloso, o delegado Paulo Gregório, o estupro aconteceu na casa dos avós da criança, na localidade de Barreiras, interior do município. O suspeito teria colocado a criança no colo e logo após a mãe flagrou a menina chorando. Ao ser questionada, a criança contou que havia sido violentada pelo primo.

“Ele tentou introduzir o dedo no órgão sexual dela e isso, por si só, já se configura como estupro de vulnerável”, afirma o delegado Paulo Gregório. Logo após o ocorrido, a mãe da criança procurou o Conselho Tutelar do município para registar uma denúncia sobre o caso. A criança foi encaminhada ao Serviço de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual (SAMVVIS) e passou por exame de corpo delito que confirmou o estupro.

De acordo com o delegado, devido à gravidade do caso e pelo fato do suspeito possuir parentesco com a vítima, foi solicitada a sua prisão preventiva. “Nós ouvimos todas as testemunhas, colhemos todas as informações, inclusive o testemunho da criança, e representamos pela prisão preventiva dele”, relata o delegado.

Com o cumprimento do mandado de prisão preventiva, o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Valença, onde permanecerá detido até ser transferido para o sistema prisional. Josaias da Silva Araújo será indiciado pelo crime de estupro de vulnerável, cuja pena é de reclusão, de 8 a 15 anos.

Nathalia Amaral