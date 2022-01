Jovem é preso suspeito de comercializar supermaconha na zona Sudeste de Teresina

Um jovem de 19 anos foi preso na tarde desta quinta-feira (20) no bairro Alto da Ressurreição, na zona Sudeste de Teresina, suspeito de comercializar Skank, mais conhecido como supermaconha. A prisão aconteceu na residência do suspeito que era utilizada, segundo a Polícia Civil, como ponto de comercialização do entorpecente.

O delegado Thiago Silva explicou que as investigações apontaram preliminarmente que na residência poderia estar sendo usada como “boca de fumo". Após diligências, os investigadores se convenceram da prática criminosa e o delegado requereu mandado de busca.

Foto: Jailson Soares / O Dia

“A prisão aconteceu na residência dele no bairro Alto da Ressurreição. Foi feita uma investigação preliminar, conseguimos um mandado de busca e apreensão e após vigilância no local foi feita a abordagem e o cumprimento do mandado”, resumiu o delegado Thiago Silva.

Foto: Divulgação / PC

Na residência, os policiais encontraram grande quantidade de papelotes de Skank, balança de precisão, cerca de R$ 2 mil em dinheiro trocado e material para embalagem do produto. O jovem que já possui passagem pela polícia foi encaminhado para a Central de Flagrantes.

