Polícia prende ex acusado de tentar matar jovem de 17 anos

Um jovem identificado como Raylton Matheus Silva Lopes, de apenas 18 anos, teve sua prisão preventiva cumprida pela Vara de Execução Penal da Comarca de Timon (MA) nesta quinta-feira (26).

Segundo a decisão, do juiz José Elismar Marques, ele é acusado de tentativa de feminicídio contra a ex-companheira Yasmin Gleiciane Santos, de 17 anos, em Timon, no Conjunto Primaveira, na segunda-feira (23).



Como ainda não havido sido localizado, Raylton era considerado foragido da Justiça. De acordo com a titular da delegacia da Mulher de Timon, delegada Mariely Vilhena, ele foi apresentado na presença do advogado a polícia na tarde desta quinta-feira (26).

Delegada Mariely Vilhena. Foto: Lucas Marreiros

“Iniciamos as diligências na segunda-feira, a prisão preventiva foi concedida e hoje o advogado dele o apresentou na delegacia. Nós demos o cumprimento ao mandado de prisão, ele foi ouvido e conduzido ao presídio”, disse.

Ainda segundo a delegada, a motivação do crime estaria ligada ao término do relacionamento. “Ele disse que perdeu a cabeça porque ela havia dito que tinha ficado com outra pessoa. Ele então teria tentado matá-la”, explicou.

Mariely disse ainda que o inquérito policial deverá ser concluído nos próximos dias.

“A gente vai ouvir alguns depoimentos de pessoas próximas a vítima e a ele para que eu possa entender as circunstâncias em que esse fato se desenvolveu e, assim, que for descoberto as causas atenuantes ou qualificadores do delito eu poder concluir o caso”, finalizou.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia