Jovem é morto no Residencial Jacinta Andrade, na zona norte

Um jovem identificado como Francisco Lucas da Silva Nascimento foi assassinado com pelo menos dois tiros no Residencial Jacinta Andrade, zona norte de Teresina, por volta das 13 horas desta segunda-feira (2).

Os disparos atingiram as costas da vítima. De acordo com o tenente Miguel, do 13º Batalhão da Polícia Militar, a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) teria demorado a chegar ao local da ocorrência, e os próprios familiares levaram Francisco Lusca ao Hospital de Urgência de Teresina Professor Zenon Rocha (HUT).

O jovem, contudo, já chegou sem vida ao hospital, conforme informou a assessoria de imprensa da unidade.

O tenente afirma que ainda não se pode determinar a possível motivação do crime, o que deve ser investigado pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).





Cícero Portela