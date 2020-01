Jovem é morto e outro é baleado e esfaqueado em José de Freitas

Igor Oliveira da Silva, de 18 anos, foi assassinado na noite deste domingo (26) após ser surpreendido por dois indivíduos em uma residência localizada na rua Alegria no Residencial Nossa Senhora do Rosário, cidade de José de Freitas, região metropolitana de Teresina. O jovem foi alvo de vários disparos de arma de fogo.

Segundo o comandante da Guarda Municipal de José de Freitas, Fernando Silva, um outro jovem, que teve a identidade preservada, também foi alvo de disparos e chegou a ser esfaqueado pelos suspeitos, ficando, inclusive com as vísceras expostas, mas conseguiu sobreviver aos ferimentos e foi encaminhado ao Hospital de Urgências de Teresina em estado grave.



"Eles estavam nessa residência quando chegaram esses dois indivíduos numa motocicleta Pop 100, de cor de preta, com o farol apagado e atiraram contra eles. Esse crime tipo de crime com motocicleta que ninguém sabe e ninguém quer dizer nada já está ficando comum no município", afirma o comandante da Guarda Municipal, acrescentando que esse é o terceiro homicídio e a segunda tentativa de homicídio em José de Freitas apenas em 2020.



Para o comandante, a suspeita é de que o crime se trate de uma execução relacionada ao envolvimento das vítimas com determinados crimes. No entanto, a motivação só poderá ser afirmada com o desenrolar das investigações.

Os suspeitos de terem participado da ação criminosa ainda não foram identificados pela Polícia. Equipes da Polícia Militar estão em diligências pelo município no intuito de capturar os suspeitos.





Nathalia Amaral