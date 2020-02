Jovem é morto ao separar briga em festa de Carnaval no Piauí

A tentativa de acabar com uma briga em uma festa de Carnaval na cidade de Valença do Piauí, interior do Piauí, terminou com o jovem Stanrley Gabriel Sousa, 26 anos, morto. Ele tentou separar a confusão que um amigo havia se envolvido e foi atingido com uma facada e socos.

Segundo a Polícia Militar de Valença, durante a festa, um amigo de Stanrley brigava com um outro homem no momento que ele tentou separar o confusão. Contudo, a tentativa levou a uma nova briga.

Um homem identificado como Francisco Natalício da Silva Lira agrediu Stanrley com socos e deferiu uma facada.

A polícia prendeu os suspeitos Francisco Natalício e ainda um homem conhecido como Paulo Henrique. As armas do crime foram encontradas no local da festa e em uma escola próxima ao clube.

Otávio Neto