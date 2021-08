Jovem é morto a tiros quando trafegava de bicicleta na Zona Rural de Timon

Um jovem identificado como Raimundo Pereira da Conceição, de 24 anos, foi morto a tiros quando trafegava de bicicleta em um local conhecido como ‘Estrada das Piranhas’, na Zona Rural de Timon, na tarde desta segunda-feira (23).

De acordo com o delegado de homicídios do município, Antônio Valente, um homem teria se aproximado da vítima e efetuado pelo menos seis disparos de arma de fogo. Raimundo morreu antes da chegada do socorro.

Foto: Jailson Soares/ODIA

“A arma usada no crime foi uma pistola 380. Agora, a polícia vai trabalhar nas informações da vítima para identificar o suspeito do crime. Uma faca foi encontrada ao lado do corpo, o que indica que a vítima poderia estar sofrendo ameaças”, disse o delegado à O Dia TV.

Foto: Jailson Soares/ODIA

A mãe da vítima também conversou com a reportagem. Segundo ela, Raimundo era usuário de drogas e tinha muitos desafetos. “Ele tinha problemas e muitos inimigos. Tinha três filhos e era solteiro. Usava drogas, mas não acredito que ele tenha morrido por isso. Ele trabalhava como ajudante de pedreiro e com que aparecesse”, informou sem se identificar.

O corpo de Raimundo foi encontrado às margens da estrada. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e fez a remoção do corpo. O caso será investigado pela Polícia Civil.

