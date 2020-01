Três pessoas são atingidas a tiros em prévias carnavalescas no Piauí

O período pré-carnavalesco mal começou e três pessoas já foram vítimas de disparos de arma de fogo no Piauí. As três vítimas participavam do "Mela mela", tradicional bloco de rua que faz parte do calendário de prévias carnavalescas, na noite deste domingo (19) e madrugada desta segunda-feira (20). Os casos ocorreram nas cidades de Floriano e Teresina.







Em Floriano, a vítima identificada como Ackson dos Reis Gomes, de 18 anos, participava de um bloco na rua José Guimarães, no Centro da cidade, na noite deste domingo (19), quando foi vítima de disparos.

Segundo informações da Polícia Militar, uma pessoa não identificada se aproximou do adolescente e efetuou quatro disparos, dois vindo a atingir a vítima na região das costas e do abdômen, e um tiro que atingiu no joelho de outra pessoa que também participava do bloco

Ackson dos Reis Gomes foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional Tibério Nunes de Floriano, onde passou por cirurgia. De acordo com a PM, o estado da vítima é grave. Já a segunda vítima, que não teve o nome revelado, recebeu atendimento médico e foi liberada.

O terceiro caso aconteceu em Teresina. Um jovem identificado preliminarmente como Marcos Roberto Silva Dias, 20 anos, foi assassinado a tiros por volta da meia-noite desta segunda-feira (20), na avenida Freitas Neto, no bairro Mocambinho, zona Norte de Teresina.

Segundo informações do delegado Walter Júnior, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) a vítima também participada da prévia carnavalesca conhecida como "Mela Mela", nas proximidades de um posto de combustível, quando teria se desentendido com uma pessoa ainda não identificada.





"Logo depois desse desentendimento ele foi para o posto e ingeriu bebida alcoólica e, em seguida, chegaram dois homens, um de camisa e outro sem camisa, em uma motocicleta Yamaha Factor de cor preta e tanque de cor vermelha, e efetuaram os vários disparos", relata o delegado.

Com os disparos, a vítima veio a óbito ainda no local do crime. De acordo com a Polícia Civil, próximo ao corpo foi encontrado um carregador de pistola .40, com três munições intactas, mas ainda não dá para afirmar se o objeto pertencia à vítima.

Marcos Roberto já possuía passagens pela polícia pelo crime de tráfico de drogas. No entanto, ainda não é possível determinar se o crime teria sido causado pelo envolvimento da vítima com o tráfico ou pelo desentendimento com a pessoa não identificada durante a prévia carnavalesca.



O DHPP, responsável pela investigação do homicídio, deverá realizar nos próximos as oitivas das testemunhas. Equipes da Polícia Civil estão em campo colhendo informações para determinar as motivações do crime e identificar os suspeitos.









Nathalia Amaral