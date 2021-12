Jovem é morto a tiros e três ficam feridos na zona Norte de Teresina

Um jovem de 19 anos, identificado como Rianderson Lauan da Silva Souza, morreu na noite desta terça-feira (28) após ser baleado. O crime aconteceu por volta das 21h, no Parque Firmino Filho, zona Norte de Teresina.



Segundo informações, o Rianderson estaria em frente à sua residência com outros jovens quando um grupo em um veículo passou atirando contra os rapazes. Rianderson foi alvejado com um tiro no peito. Familiares ainda tentaram socorrer a vítima, que foi encaminhada ao Hospital Mariano Castelo Branco, mas não resistiu ao ferimento e veio a óbito.



Rianderson foi alvejado com um tiro no peito (Foto: Reprodução/redes sociais)



Outros três jovens ficaram feridos e também foram encaminhados ao hospital, mas não correm risco de vida. Nenhum dos rapazes tinha envolvimento com crimes ou passagem pela polícia.



Os disparos teriam sido feitos, supostamente, por um grupo de criminosos que estava percorrendo bairros como o Parque Firmino, Novo Horizonte e na Vila Coronel Carlos Falcão, todos localizados na zona Norte, como forma de represália pela morte de Thiago Leite Ribeiro de Sousa (25), conhecido como "Cara de Pão", assassinado na sexta-feira (24) com pelo menos 15 tiros na porta de casa, no bairro Dirceu Arcoverde I, zona Sudeste de Teresina.



O caso será investigado pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).



