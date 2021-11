Jovem é executado a tiros em lava jato na zona Norte de Teresina

Um jovem de 19 anos, identificado como João Vitor Viana dos Santos, foi executado a tiros na tarde desta quinta-feira (18), na Vila São Francisco, na zona Norte de Teresina. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima trabalhava em um lava jato quando foi surpreendida pelos disparos.

De acordo com a PM, os tiros teriam sido efetuados por quatro homens em um carro de cor prata de modelo não identificado. A vítima tinha um irmão gêmeo. A suspeita é de que a motivação do crime tenha relação com a disputa entre facções criminosas na Capital.

Foto: Jailson Soares/O Dia

"Eles estão se matando. É a vida desse povo que vive no mundo do crime. Esse pessoal que é faccionado, o futuro deles é isso aí. A polícia só tem que fazer o trabalho de investigação, pegar as imagens das câmeras e saber quem fez isso contra esse rapaz", afirmou o investigador da Polícia Civil, Edson Campos.

Foto: Jailson Soares/O Dia

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. As investigações sobre o caso deverão ser conduzidas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A morte do jovem é mais um caso de uma série de crimes envolvendo execuções na Capital. Na tarde de ontem, outro homem de 23 anos, identificado como Emerson Vieira dos Santos, também foi mortos a tiros enquanto lavava carros na Avenida Maranhão.



Com informações de Chico Filho.

