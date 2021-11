Jovem é executado a tiros em frente a autoescola na zona Norte de Teresina

Um jovem que não teve a identidade revelada foi executado a tiros em frente a autoescola Jockey, localizada na Avenida Duque de Caxias, na zona Norte de Teresina, na manhã desta terça-feira (16). Segundo informações preliminares, a vítima estava sendo perseguida por dois homens e teria tentado adentrar na autoescola, mas veio a óbito na calçada do estabelecimento.

A vítima teria sido atingida pelos disparos ainda dentro do carro, um veículo do modelo Gol de cor cinza. Um outro veículo que estava nas proximidades do local do crime também foi atingido.





Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionada pelos populares, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

A dupla suspeita de ter cometido o crime estava em uma motocicleta e evadiu-se do local após o crime. Até o momento não há informações sobre o que teria motivado o crime ou a identidade dos suspeitos.

