Jovem é atingido por tiros dentro de bar no res. Francisca Trindade

Um jovem de 20 anos, identificado como Antônio Carlos da Costa Sousa, sofreu uma tentativa de homicídio dentro de um bar no residencial Francisca Trindade, zona Norte de Teresina. O crime aconteceu por volta das 9 horas da manhã deste domingo (13) e a vítima foi atingida por cinco disparos de arma de fogo.



Segundo a polícia, os tiros atingiram Antônio no pescoço, no braço esquerdo, no tórax e nas costas. Ele ainda foi socorrido a tempo e encaminhado para o Hospital de Urgências de Teresina. De posse de sua identidade, a polícia constatou que ele já tinha várias passagens pela polícia, o que levou os policiais a levantarem a hipótese de que o crime seria um acerto de contas, já que tem características de tentativa de execução.



O suspeito ainda tentou fugir, mas populares tomaram sua moto e tocaram fogo no veículo - Foto: Divulgação/PM-PI

Com relação ao suspeito, a PM ainda não possui sua identificação, mas seria um desafeto de Antônio. Ele estaria bebendo no mesmo bar que a vítima e tentou fugir logo após os disparos, mas quase foi impedido pelos populares.

Revoltados com a situação, eles conseguiram tomar a motocicleta do suspeito e atearam fogo no veículo. Mesmo assim, ele e a mulher que andava em sua companhia conseguiram escapar e até o momento não foram localizados.

O caso seguirá sob investigação pelo Distrito Policial da área.

Maria Clara Estrêla