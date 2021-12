Jovem é brutalmente executado com vários tiros na avenida Dom Severino

Um jovem de 18 anos foi brutalmente executado com vários disparos, na madrugada deste sábado, na avenida Dom Severino, zona leste de Teresina. Identificado pela polícia como João Marcelo Vidal, 18, o homem caminhava pela avenida, próximo ao cruzamento com a avenida Nossa Senhora de Fátima, quando foi atingido por vários disparos de dois homens que estavam em uma motocicleta.



De acordo com policiais do 5° Batalhão da Polícia Militar, João Marcelo deixou a cadeia recentemente, o jovem havia sido preso em agosto e a suspeita é que o crime tenha sido um acerto de contas. A Polícia Civil, através do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) irá investigar o caso.

