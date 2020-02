Jovem é baleado durante festa carnavalesca no Dirceu; vídeo

Um jovem cuja identidade ainda não foi informada pela Polícia Militar foi baleado durante uma festa carnavalesca no bairro Dirceu, zona Sudeste de Teresina, na noite desta terça-feira (26). O momento foi registrado em vídeo populares.



As imagens compartilhadas pelas redes sociais mostram a correria das pessoas, algumas delas se escondendo e se protegendo dos disparos. De acordo com a PM, o jovem não chegou a morrer, mas foi encaminhado para o Hospital de Urgências de Teresina por uma ambulância.

Ainda não se sabe quem teria efetuado o disparo. O caso será investigado pelo 8º Distrito Policial.





Oito homicídios durante o Carnaval

O Piauí registrou oito homicídio durante o período de carnaval, segundo o balanço divulgado hoje (26) pela Polícia Militar. Os casos, no entanto, não tiveram relação direta com as festas carnavalescas nem foram praticados em locais de aglomeração de pessoal. Para o comando da PM, os dados são considerados positivos, levando-se em conta a magnitude das festas e a duração do feriado.

Maria Clara Estrêla