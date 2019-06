Jovem é baleada dentro de escola durante troca de tiros em Timon

Uma jovem, que não teve o nome informado pela polícia, foi baleada na perna durante uma troca de tiros dentro de uma escola na cidade de Timon. O fato aconteceu na noite desta quarta-feira (12) na Unidade Escolar José Ribamar Elouf, após três homens tentarem invadir o local para roubar a arma do vigia.



A informação é da capitã Tyciane Ibiapina, porta-voz do 11º BPM de Timon. “Eles pularam o muro e tentaram subtrair o armamento do vigia. Ele, então, reagiu e atirou, sendo revidado pelos suspeitos. Nessa troca de tiros, a jovem acabou sendo atingida na perna, mas até onde acompanhamos, não havia gravidade e ela passava bem”, explica.

A jovem baleada não era estudante da escola, mas a prima de uma aluna e estava apenas visitando o local. Ela foi socorrida e encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento. Com relação aos suspeitos do crime, a Polícia Militar disse que ainda não possui suas identificações, mas que fez diligências, no entanto sem conseguir efetuar nenhuma prisão.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Maria Clara Estrêla