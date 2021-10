Jovem é assassinado com pelo menos 10 tiros de arma de fogo no São Joaquim

Um jovem identificado apenas como Roniel Machado, de 28 anos, foi assassinado com pelo menos 10 tiros de arma de fogo na Rua Cristo Rei, no bairro São Joaquim, na Zona Norte de Teresina, no final da tarde dessa quinta-feira (22). Ele estava na companhia de quatro pessoas quando o crime ocorreu.



Segundo tenente Cesar, da 9º Batalhão da Polícia Militar, a vítima foi atingida na região da cabeça e no tórax. A polícia trabalha com a hipótese de execução.

Foto: Jailson Soares/ODIA

“Os indícios até agora mostram que o crime trata-se de uma execução, pela forma que aconteceu. Os vizinhos ouviram os disparos e haviam pelo menos quatros pessoas”, disse.

A região em que o corpo foi encontrado é conhecida como “Inferninho” por causa da presença de criminosos. Após os disparos, três homens deixaram o local em sentido ignorado.

A PM isolou a área até a chegada da perícia e iniciou as diligências para prender os suspeitos. A polícia civil vai investigar o caso.

Com informações de Chico Filho e Jailson Soares/ODIA

