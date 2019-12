Jovem é assassinado a tiros no bairro Mafrense e populares acham corpo

Um jovem de 26 anos, identificado como Fábio Samuel dos Santos Antunes, foi assassinado a tiros no bairro Mafrense, zona Norte de Teresina, na madrugada desta quinta-feira (12). Policiais do 9º BPM estiveram no local para isolar a área para a perícia. De acordo com o sargento Joel Moura, as características apontam para crime de execução, uma vez que nada de valor material foi levado da vítima, o que poderia caracterizar um roubo seguido de morte.





Foto: Polícia Militar do Piauí

“Ele foi atingido por pelo menos dois disparos de arma de fogo e o corpo foi encontrado pelos populares no comecinho da manhã. Ainda não sabemos as causas nem quem teria cometido o crime e a princípio a vítima não tinha rixas nem desentendimentos que pudesse levar a um suspeito em específico. As diligências ainda seguem”, explica o tenente.

O corpo de Joel foi periciado e removido pelo IML. O caso seguirá sob investigação pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Maria Clara Estrêla