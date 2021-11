Jovem é assassinado a tiros dentro de casa no Jardim Europa

Um jovem de 19 anos identificado como João Vitor dos Santos, 18 anos, foi assassinado a tiros dentro da própria casa. O crime aconteceu no final da noite de ontem (15) no bairro Jardim Europa, zona Sudeste de Teresina. A perícia do IML e do Departamento de Homicídios esteve no local. A PM também compareceu para isolar a área.



Leia também: Homem é assassinado a tiros dentro de casa no bairro Esplanada



Foto: O Dia

De acordo com o 8º BPM, que atendeu à ocorrência, o crime tem características de acerto de contas. João Vitor foi alvejado com vários disparos de arma de fogo na região dos braços e o do tórax. “Quando a viatura chegou ao local, já encontramos a vítima em óbito. Os populares não nos deram muitas informações, mas é fato que a vítima teve a casa invadida pelos elementos que praticaram o crime”, explicou o tenente Quixaba, do 8º BPM.

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para investigação e o corpo de João Vitor foi removido pelo IML. A PM fez diligências na região, mas nenhuma prisão foi efetuada.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!