Jovem de 24 anos é assassinado após perseguição no Angelim

Um jovem de 24 anos, identificado como Daylon de Sousa Martins, foi assassinado na madrugada desta segunda-feira (10), em uma rua do Morro do Boréu, região do bairro Angelim, zona Sul de Teresina. A polícia não sabe precisar o horário em que o crime ocorreu, mas o corpo de Daylon só foi localizado por populares por volta das seis horas da manhã.



De acordo com a PM, a vítima foi assassinada por arma de fogo e teria sido perseguida pelos suspeitos antes da execução. “Ele já tinha envolvimento com o mundo do crime a há registros de que teria participado de uma troca de tiros na região do Promorar esta noite. A situação nos leva para a hipótese de que ele ainda tentou fugir dos rivais, mas foi pego e executado”, explica o capitão Paulo Silas, comandante da 2º Cia Independente de Policiamento do Promorar.

Daylon, que era mais conhecido como Negueba, já teria passagens por envolvimento com o tráfico e roubos praticados nas cercanias do Angelim. Seu corpo foi periciado por uma equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e removido pelo IML. A investigação segue a cargo da Polícia Civil.

A Polícia Militar chegou a diligenciar em alguns pontos próximos ao local onde o corpo de Daylon foi encontrado, mas ninguém foi preso até o momento.

Maria Clara Estrêla