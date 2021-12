Jovem de 23 anos é assassinado em briga de facções na Usina Santana

Teresina teve uma noite de domingo (12) violenta com um homicídio ocorrido na zona Sudeste. Um homem de 23 anos identificado como Lucas Henrique Sepúlveda Silva foi atingido por pelo menos três disparos de arma de fogo na região da cabeça em frente a uma pizzaria localizada na Usina Santana.



Policiais do 8º BPM foram acionados por populares que ouviram o barulho dos tiros. De acordo com a PM, as testemunhas relataram terem escutado pelo menos 20 disparos. Ao chegar ao local, a guarnição se deparou com Lucas Henrique já sem vida. As testemunhas relataram à polícia que os tiros que o mataram teriam partido de dentro de um carro. Ainda não se sabe qual o modelo nem quem teria sido o responsável pelo homicídio.



Foto: Divulgação/Polícia Militar

De acordo com o relatório de ocorrência do 8º BPM, a suspeita é de que o crime tenha se tratado de uma execução, já que Lucas Henrique teria envolvimento com o mundo do crime e pertenceria a uma facção que disputa o controle do tráfico na região da Usina Santana.

O caso foi encaminhado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

