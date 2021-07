Jovem de 22 anos é assassinado com um tiro na Vila Irmã Dulce

Um jovem de 22 anos identificado como Alisson Mateus Ferreira foi assassinado com um disparo de arma de fogo na axila. O crime aconteceu por volta das 20 horas de ontem (26) na Rua Gravinha, região da Vila Irmã, próximo ao Morro do Cego. A polícia ainda não conseguiu identificar de onde partiu o disparo.



Para o major Ademir Ferreira, comandante do 17º BPM, o assassinato de Mateus tem características de execução, já que ele foi atingido com um único tiro a queima roupa e sem chance de defesa. Contribui para esta tese o fato de que a vítima tinha envolvimento no mundo do crime e já havia respondido há seis anos, quando ainda era menor de idade, por porte ilegal de arma de fogo.



Alisson Mateus foi morto com um tiro na Vila Irmã Dulce - Foto: Divulgação/Polícia Militar

“Nós estivemos no local, mas percebemos que havia um certo medo da população em nos dar informações, a política do silêncio. A mãe dele também foi procurada por nossa equipe para nos dar mais detalhes que pudessem ajudar nas diligências, mas também não quis falar. Hoje pela manhã já recebemos informações de que o Mateus seria filho de um grande traficante que atua naquela região da Vila Irmã Dulce. Já repassamos tudo para a Polícia Civil que é quem vai abrir a investigação”, relata o major.

O corpo de Mateus foi removido pelo IML e o caso será agora conduzido pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

