Jovem de 19 anos é assassinado com seis tiros no residencial Leonel Brizola

Um rapaz de 19 anos foi assassinado com seis disparos de arma de fogo por volta das 20 horas da noite desta segunda-feira (11) na Quadra Z do Residencial Leonel Brizola, zona Norte de Teresina. A vítima foi identificada como sendo Carlos Mateus Mendes Farias e trafegava em uma motocicleta, quando foi surpreendido pelo suspeito.

De acordo com o major Pessoa, comandante do 13º BPM, que atende o Residencial Leonel Brizola, a vítima já tinha várias passagens pela polícia e seria ainda envolvido em rixas entre gangues da região que disputam o controle do tráfico de drogas. “Pelas características, trata-se de uma execução motivada por um provável acerto de contas. Foram muito disparos e a vítima não tece chance de defesa”, relata o major.

A motocicleta em que Carlos Mateus trafegava, uma Yamaha de cor Vermelha e placa ODY-7924, foi roubada, mas abandonada próximo ao dique do Rio Poti. Até o momento a polícia não tem informações sobre suspeitos e o caso vai seguir sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O corpo do jovem foi periciado e encaminhado para o IML.

Maria Clara Estrêla