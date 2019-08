Jovem de 19 anos é morto a tiros no residencial Leonel Brizola

Um jovem de 19 anos, identificado como Willames Alves de Sousa, foi assassinado a tiros por volta das 22 horas da noite desta sexta-feira (16) no Residencial Leonel Brizola, zona Norte de Teresina. O crime, segundo a Polícia Militar, teria acontecido em razão de um acerto de contas, uma vez que a vítima já tinha um histórico no mundo do crime e teria rixas na região.



“O que nos informaram foi que eram quatro homens. Eles chegaram em um Gol e dois deles efetuaram os disparos que mataram o rapaz. Os suspeitos fugiram logo em seguida e nada de valor material foi levado não. Só chegaram executaram a vítima e se evadiram do local”, relata o tenente Freire, do 13º BPM. Uma guarnição esteve no local para isolar a área.

Uma equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) também foi até o local para fazer a perícia e colher as primeiras informações a respeito do crime. O corpo de Willames Alves foi removido pelo IML. O caso segue sob investigação.

Maria Clara Estrêla