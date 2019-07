Jovem de 18 anos é preso com crack e maconha na Santa Maria

Um homem foi preso na tarde desta quinta-feira, por volta das 14 horas, por suspeita de tráfico de drogas na região da Santa Maria da Codipi, zona norte da capital.

Marcos Antônio da Silva estava com 72 pedras de crack e 13 trouxinhas de maconha no momento da prisão. Segundo a Polícia Civil, ele atuava em conjunto com outro suspeito que foi preso esta semana também por tráfico.

"A droga estava bastante escondida e a gente teve alguma dificuldade para encontrar. Mas encontramos, e agora ele deve ser autuado pelo artigo 33 da Lei Antidrogas", informou o chefe de investigação do 22º Distrito Policial, Erlon Viana.





Francisco Filho