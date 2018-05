Jovem de 18 anos é assassinado a tiros na noite de ontem em Timon

Um jovem identificado como Vitor Manoel Silva dos Santos, de 18 anos, foi morto a tiros na noite desta quinta-feira (10) no Loteamento Boa Vista, na cidade de Timon-MA, localizada na região metropolitana de Teresina.

Segundo informações da Polícia Militar do município, equipes do 11º BPM foram acionadas por volta das 22h de ontem ao serem informados sobre um tiroteio no beco 19 do Loteamento Boa Vista. Ao chegaram ao local dos gatos, os policiais encontraram o jovem ainda com vida após ser alvejado com disparos de arma de fogo.

O SAMU chegou a ser acionada para prestar socorro à vítima, mas o jovem não sobreviveu aos ferimentos e veio a óbito ainda no local do crime. O IML e a perícia técnico-científica estiveram no local para recolher o corpo da vítima e realizar a perícia.

De acordo com a PM, os populares não souberam informações o que teria motivado a troca de tiros. As equipes da PM fizeram diligências pela região, mas até o momento nenhum suspeito foi preso. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil de Timon.

Nathalia Amaral