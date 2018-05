Jovem de 18 anos é assassinado a facadas no bairro Primavera

Um jovem de 18 anos, identificado como José Arthur Balbino de Sousa, foi assassinado com vários golpes de faca dentro de sua residência no bairro Primavera, zona Norte de Teresina, por volta das 20 horas desta quarta-feira (02). Segundo a Polícia Militar, o crime tem características de acerto de contas e dois dos três suspeitos de autoria já foram identificados e estão sendo procurados.



“Testemunhas informaram que três homens chegaram em uma moto e adentraram a casa da vítima, onde desferiram os golpes de faca e depois fugiram em disparada para destino ignorado. Quando chegamos ao local o rapaz já estava sem vida. Os golpes de concentraram na região do peito e como nada de valor material foi levado, a possibilidade de um latrocínio foi praticamente descartada”, relata o tenente J. Edilson, do 9º BPM.

Dois dos suspeitos foram identificados como sendo “Vitinho” e “Tocha”, ambos com passagens pela polícia e com histórico de assaltos e tráfico de drogas na zona Norte de Teresina. Segundo a PM, eles teriam uma rixa antiga com José Arthur motivada por dívidas. O terceiro participante do crime ainda não foi identificado.

O caso vai seguir sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Teresina.

