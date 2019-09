Criança é encontrada desacordada com marcas de agressão em Jaicós

Uma criança de apenas 12 anos de idade, que não teve o nome informado pela polícia, foi encontrada desacordada e com várias marcas de agressão física pelo corpo no começo da tarde de ontem (16), no Povoado Gameleira, a 12 quilômetros da cidade de Jaicós. O menino é residente na localidade e foi encontrado por populares próximo a um ponto de ônibus.



Acionada, a Polícia Militar esteve no local para colher as primeiras informações. De acordo com o tenente Edivan Machado, comandante da 3ª Companhia de Policiamento de Jaicós, o adolescente teria pego uma carona em uma caminhonete de sua residência até o ponto de ônibus onde foi encontrado., mas não se sabe ainda quem estava conduzindo o veículo.



De acordo com o tenente Edivan Machado, o jovem teria pegado carona em uma caminhonete até o ponto de ônibus, mas ainda não se sabe quem dirigia o veículo - Foto: Divulgação/PM-PI

“Depois de um tempo, ele foi encontrado desacordado e com ferimentos visíveis na parte da cabeça, estava sangrando pelo ouvido e pelo nariz. Ele foi achado por uma outra jovem que passou pelo local. Os familiares chegaram lá depois e a informação que eles passaram foi que o menino não tinha nenhuma rixa, mas acreditamos que para ter havido uma lesão corporal daquela gravidade, deve ter havido uma discussão antes”, relatou o tenente.

O menino foi encaminhado para o Hospital Regional Florisa Silva, em Jaicós, em estado grave. A Polícia Militar fez diligências na região onde ele foi encontrado, mas nenhuma prisão foi efetuada ainda. O caso foi encaminhado para a Delegacia Regional, que abriu uma investigação.

Maria Clara Estrêla