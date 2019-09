Jovem é morto a tiros enquanto trafegava de motocicleta na Noé Mendes

Um jovem de 24 anos, identificado como Walike Galvão do Nascimento, foi assassinado a tiros quando trafegava em uma motocicleta pela Avenida Noé Mendes, no bairro Dirceu, zona Sudeste de Teresina.



Policiais militares estiveram no local do ocorrido. Segundo informações do 8º BPM, Walike estaria a caminho do trabalho quando foi surpreendido pelos disparos. Ainda não se tem informações sobre quem teria sido o autor dos tiros, mas a PM crê em crime de execução, uma vez que nada de valor material foi levado de Walike, o que poderia configurar latrocínio.

Testemunhas disseram à polícia que a vítima estaria indo para o trabalho e que morava no bairro Todos os Santos, fazendo aquele trajeto todos os dias. O corpo de Walike foi periciado e removido pelo IML. O caso segue sob investigação pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Maria Clara Estrêla