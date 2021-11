Jogo de baralho motivou assassinato de ex-vereador em Palmeirais, diz PM

Uma discussão durante um jogo de baralho nesse sábado (13), no município de Palmeirais, no Norte do Piauí, motivou o assassinato do ex-vereador Jeremiais Ribeiro Campos, de acordo com a Polícia Militar. O homem foi morto a tiros dentro de um comércio de sua propriedade.

O Portal O Dia apurou que Dedeca Campos, como era mais conhecido, se envolveu na discursão durante o jogo e retornou para seu comércio. Um homem que não teve a identidade revelada e que estaria envolvido na briga teria deixado o local e retornou armado na companhia de um irmão.

Segundo o comando da Polícia Militar de Palmeirais, o acusado do crime chegou em uma motocicleta e disparou contra Dedeca, que teve morte no local. Uma outra pessoa que estava no estabelecimento foi atingida, socorrida e levada para uma unidade hospitalar.

Primo do ex-vereador, o prefeito de Palmeirais, Baltazar Campos, lamentou a morte de Dedeca. O gestor declarou que o município está de luto pela morte da liderança política. Ele mencionou ainda que a família lutará por justiça.

“Jeremias Ribeiro Campos, o Dedeca, meu primo, ex-vereador e filho dessa cidade. Hoje terá seu corpo enterrado na cidade que tanto amou. A família Campos está de luto. Palmeirais está de luto. Nada trará você de volta, mas vamos lutar por justiça em honra ao seu nome”, disse o prefeito.

