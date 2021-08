Itaueira: técnica de enfermagem é morta a tiros e ex-companheiro é suspeito do crime

A técnica de enfermagem Mirthes Francisca Lopes Rêgo da Silva, de 36 anos, foi assassinada a tiros dentro de casa na manhã dessa sexta-feira (06), na cidade de Itaueira, no Sul do Piauí. O principal suspeito do crime é o ex-companheiro dela, Marcílio Gabriel Sousa Rocha, que fugiu após o crime.



Segundo a Polícia Militar, uma pessoa testemunhou o crime. “Ele pediu para conversar com a ex-companheira, mas ao chegar na residência atirou contra ela. Em seguida, o suspeito fugiu para destino ignorado”, disse o Capitão Sales, do 3º Batalhão da PM de Floriano.

Mirthes chegou a ser levada para oHospital Regional Tibério Nunes, em Floriano, mas não resistiu.

Prefeitura da cidade se manifesta

Em nota, a prefeitura de Itaueira lamentou o caso e informou que Mirthes prestou serviços de excelência no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) do município.

“Neste momento de profunda dor e pesar, a Administração Municipal manifesta-se aos familiares e amigos, expressando as mais sinceras condolências pela trágica partida dessa grande mulher. Descanse em paz”, disse.

