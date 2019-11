Irmãs grávidas são presas acusadas de tráfico de drogas

A Superintendência Estadual de Narcotráfico do Maranhão prendeu na tarde desta quinta-feira (28), no bairro Mangueira, na cidade de Timon, duas mulheres acusadas do crime de tráfico de drogas.

Os agentes cumpriram mandado de prisão preventiva contra Raynara Nunes do Nascimentoe Rayane Nunes do Nascimento. As duas acusadas são irmãs e estão grávidas de oito e três meses respectivamente.

As duas já haviam sido presas por tráfico de drogas e ganharam liberdade através de decisão judicial. Elas mudaram de endereço e continuaram, segundo as investigações, atuando na comercialização de entorpecentes.

“Obtiveram o benefício da liberdade condicional mudaram de endereço e continuaram na atividade ilícita. Além disso, não foram mais no Fórum cumprir as medidas cautelares. O juiz expedido o mandando e fomos cumprir”, explicou o chefe de investigação Kassamio Leal. As irmãs foram enviadas para o presídio Jorge Vieira.

Foto: Divulgação SENARC

Otávio Neto