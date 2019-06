Irmãos são presos por suspeita de estuprar jovem em Pimenteiras

Dois irmãos identificados como Antônio Agenilton Alves Martins, de 24 anos, e Antônio Agildo Alves Martins, de 21 anos, foram presos na tarde de ontem (8) por suspeita de terem estuprado uma jovem de 19 anos em Pimenteiras, município localizado a 267 km de Teresina.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima estava dopada sob efeitos de uma grande quantidade de medicamentos que a mesma ingeriu quando foi abordada pelos dois suspeitos e levada para uma casa. No local, a vítima foi despida enquanto tentava fugir dos suspeitos, mas não conseguiu, sendo violentada sexualmente.

Em depoimento à Polícia, a jovem disse ter reconhecido um dos agressores como Antônio Agenilton e teria visto o suposto agressor despido durante a violência sexual. Após o crime, a vítima foi encontrada pela irmã e levada ao Hospital de Pimenteiras.

Durante o atendimento hospitalar, o médico encaminhou a vítima para Teresina, sendo constatado o estupro conforme laudo do IML. Após a confirmação do estupro, a guarnição policial do município efetuou a prisão dos dois irmãos e os conduziram para a Delegacia de Polícia de Valença, para a tomada dos procedimentos legais cabíveis.





Nathalia Amaral