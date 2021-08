Irmãos são presos em flagrante suspeitos de furtar caprinos em Lagoa do Piauí

Três irmãos foram presos na tarde desta quarta-feira (25) suspeitos de furtar sete caprinos no município de Lagoa do Piauí, no Sul do Estado. Segundo a Polícia Militar, os criminosos moram no bairro Vila Santa Maria, em Teresina, mas viajavam para subtrair os animais. Eles foram presos em flagrante após uma emboscada.



“Recebemos denúncias anônimas da região onde eles agiam. Ficamos em um ponto estratégico e, quando visualizamos o carro que eles estavam, fizemos a abordagem que comprovou o crime”, disse cabo Fabiano, da Polícia Militar.





Foto: Jailson Soares/ODIA

Ainda segundo o policial, o carro usado pelos criminosos era um Palio. Sete bodes foram apreendidos na ação. Fabiano conta que os suspeitos moram em Teresina, mas viajavam para furtar os animais.

“Eles saiam daqui para furtar os animais em Lagoa. Um deles tem passagens por tráfico de drogas”, completou.

À polícia, os suspeitos alegaram que compraram os animais em uma cidade vizinha. Após apuração, os policiais constataram que a informação não era verdadeira.

“Todos os animais estavam no carro. Eles chegavam na região e furtavam os animais. A população começou a perceber o sumiço deles e, hoje, fizeram uma emboscada e acionaram a polícia para averiguar”, relata.

As vítimas reconheceram os animais furtados. Os suspeitos, que não tiveram as identidades reveladas, foram levados à Central de Flagrantes para os procedimentos cabíveis.

