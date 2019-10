Investigador Joatan Gonçalves é assaltado e arma é levada

O investigador Joatan Gonçalves da Silva, chefe do Grupo de Apoio Operacional, da Gerência de Polícia Metropolitana, foi assaltando na manhã desta quinta-feira,24. O fato ocorreu no bairro João Emilio Falcão, onde o policial visitava um amigo e foi abordado na porta da casa, por dois homens.

Segundo Joatan Gonçalves, em vídeo publicado nas redes sociais, no momento do assalto ele estava com o seu filho de 9 anos. Os assaltantes levaram o celular e a arma do agente.

“Os assaltantes chegaram pediram o veículo e afirmando que se eu fosse um policial ia estourar os meus miolos e do meu filho. Então eu fiquei preocupado em proteger a criança. Eles pegaram nossos celulares, desci do veículo, tentei distanciar a criança e quando me levantei e eles encontraram a arma. Foi quando tive a certeza que eu ia morrer, graças a deus a arma não veio a disparar e felizmente estou contanto a história”, relata Joatan Gonçalves.

Até o momento já foi possível recuperar o celular e de acordo investigador Joatan Gonçalves, no local tinham testemunhas que ajudaram no caso. Os policiais civis e militares vão trabalhar para recuperar a arma.

“Eu acho que nasci de novo. Escolhi essa profissão, gosto dela e não vou desistir, espero que quem tiver com a arma que devolva, pois nos vamos nos unir e encontrar o bem do estado”, finaliza Joatan Gonçalves.

Veja o vídeo em que ele relata o assalto:





A equipe do Portal O Dia entrou em contato com Joatan Gonçalves da Silva para obter mais informações. O investigador informou que não pode falar no momento sobre as buscas pela arma, mas que em breve as informações serão divulgadas para a sociedade.

Sandy Swamy